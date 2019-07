Belg (64) komt om bij crash met zweefvliegtuigje in Franse Alpen HAA

17 juli 2019

11u11

Bron: Belga 28 Een Belgische en een Nederlandse toerist zijn gisterenavond om het leven gekomen toen hun zweefvliegtuig crashte in de buurt van Sisteron, in het departement Alpes-de-Haute-Provence. Dat meldt de krant La Provence en het nieuws wordt bevestigd door het parket van Digne-les-Bains en de hulpdiensten.

Het zweefvliegtuig met plaats voor twee inzittenden was opgestegen vanop de luchthaven van Sisteron-Vaumeilh en stortte neer in bosrijk gebied in de buurt van de top van de Rochers de Hongrie, op het grondgebied van de gemeente Valernes.

De twee slachtoffers waren op vakantie in de regio. De 64-jarige Belg, uit het Antwerpse Essen, bestuurde het vliegtuigje, de 67-jarige Nederlander was zijn passagier. Het Belgische slachtoffer was een zeer ervaren piloot.







De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Het onderzoek werd door het parket overgedragen aan de luchtvaartpolitie van Marseille-Provence, de recherche van de gendarmerie van Roissy en de wetenschappelijke politie van Pontoise.