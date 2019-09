Belg (59) levensgevaarlijk gewond na verkeersongeval in Maastricht nla

29 september 2019

13u59

Bron: Belga 11 Bij een verkeersongeval in het Nederlands-Limburgse Maastricht is vanochtend een 59-jarige Belg, van wie de woonplaats voorlopig onbekend is, levensgevaarlijk gewond geraakt. Na een melding werd de man liggend op de grond aangetroffen in de Meerssenerweg. De melding liep vandaag rond 2.30 uur binnen bij de politie.

De politie liet weten dat er vooralsnog geen getuigen zijn van het ongeval, waarbij alleen de Belg betrokken was. De scooter, waarmee de Belg reed, lag enkele meters verderop. Uit technisch onderzoek is er geen aanwijzing gevonden dat er bij het ongeval een ander voertuig betrokken was. De scooter bleek ook technisch in orde.

De hulpdiensten brachten de man in kritieke toestand over naar het ziekenhuis in Maastricht. Zijn familie werd in kennis gesteld. De politie in Maastricht zoekt eventuele getuigen, die zich kunnen melden.