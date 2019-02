Belg (54) blijkt in opdracht van Colombiaans drugskartel afgemaakt met kogel in het hoofd HR

11 februari 2019

09u00

Bron: Ekhatimerini, Noudiari, La Capitale 2 De Griekse politie is erin geslaagd de mysterieuze moord op een Belg (54) in Athene op te helderen. Na 20 maanden onderzoek blijkt dat Luigi Vancheri is neergeschoten in opdracht van een Colombiaans drugskartel. De Luikenaar die meestal in Ibiza woonde, had nog een schuld bij het kartel. Hij werd afgemaakt met een kogel in het hoofd.

Vancheri, afkomstig uit Ans (Luik), vloog op 10 juni 2017 naar Athene. Zes dagen voor de moord. Hij logeerde in het driesterrenhotel Cypria, in het centrum van de stad. Naar verluidt postte hij idyllische foto’s op sociale media. Maar schijn bedriegt. Vancheri was niet op vakantie. Hij was in Athene om zaken te doen.

Op 16 juli werd de Luikenaar doodgeschoten in een autovrije straat in de wijk Neos Cosmos in Athene. De moordenaar benaderde hem langs achter. Van dichtbij kreeg Vancheri een 22mm-kogel in het hoofd. Toen hij werd gevonden, had hij 1000 euro op zak. De moord bleef lange tijd een mysterie.

Al snel bleek dat Vancheri tot over zijn oren in de drugswereld zat. Het grootste deel van het jaar verbleef hij op het Spaanse eiland Ibiza, wereldwijd bekend om zijn nachtleven. Via Interpol kwam de Griekse politie te weten dat de Luikenaar in België, Spanje en Zwitserland al voor de rechter stond op verdenking van drugshandel.

Vancheri speelde een belangrijke rol bij drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Maar blijkbaar moest de Luikenaar nog geld aan het kartel dat hem cocaïne leverde. Om duidelijk te maken dat ze hun geld wilden, ontvoerden de Colombianen een lid van de bende van Vancheri. Die hielden ze gegijzeld om de Luikenaar onder druk te zetten om zijn schulden af te lossen.

In Athene zou Vancheri vertegenwoordigers van het kartel ontmoeten. Om over zijn ontvoerde vriend en de schulden te spreken, en te onderhandelen over de toekomstige samenwerking.

Dat kwam de Griekse politie te weten, nadat ze een mobiele telefoon kraakten. Zo kregen ze toegang tot een reeks berichten van Whatsapp en Viber. Daaruit bleek dat hij ene ‘Tony’ zou ontmoeten. Naar die afspraak was hij onderweg, toen hij op straat werd geëxecuteerd.

De 32-jarige Albanees naar wie de berichten gestuurd waren, is intussen opgepakt in Kakavia, aan een grensovergang tussen Griekenland en Albanië. Hij werd aangehouden bij een paspoortcontrole aan de grens. Hij is uitgeleverd aan Griekenland en verscheen vorige week voor de rechter.

Tijdens een verhoor gaf hij toe dat hij de ontmoeting met Luigi Vancheri regelde, maar hij ontkent betrokken te zijn bij de moord zelf. De politie is ook nog op zoek naar twee medeplichtigen, maar daar kon de Albanees geen informatie over geven. Hij beweert zich verder geen details te herinneren over de zaak.