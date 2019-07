Belg 45e op WK Fortnite, kampioen wint 2,7 miljoen euro RL

29 juli 2019

Bron: Eigen nieuws 0 Het Wereldkampioenschap Fortnite beleefde vandaag zijn hoogtepunt met de finale van het enkelspel. 100 gamers streden om de wereldtitel, waaronder de Belgische Evan Depauw. “DRG”, zoals de speler bekend staat, eindigde in de middenmoot. Een Amerikaan sleepte de hoofdprijs in de wacht.

De 100 spelers behoren tot de elite van de gamewereld. In de kwalificatieronden lieten ze ruim 40 miljoen andere deelnemers achter zich. De immense populariteit van de computergame, die door 250 miljoen mensen wordt gespeeld, was ook duidelijk te merken in het Arthur Ashe-stadion in New York, wat met 23.000 bezoekers compleet uitverkocht was.

Zaterdag werd op dezelfde plek de finale van het dubbelspel afgewerkt, waarbij de Belg Howard “Noward” Castiaux net buiten de top 10 eindigde. De 23-jarige uit Ukkel werd samen met zijn Zwitserse compagnon 13e.

In zes finalewedstrijden van het schietspel, moeten de deelnemers proberen te overleven in een steeds kleiner wordende virtuele wereld. Zondagavond rond 18 uur Belgische tijd was het aan de solospelers om te laten zien wie zich de beste Fortnite-gamer ter wereld mag noemen.

Fans zijn trots op Evan

De Belgische gamer Evan Depauw scoorde 14 punten in de finale, wat hem de 45e plaats in het eindklassement opleverde. De 15-jarige speler reageert zeer volwassen op zijn prestatie. Hij lijkt vooral te willen leren van zijn plek in de middenmoot.

Kort naar de wedstrijd schrijft hij op Twitter: “Is er een manier om aan de herhalingen van de games te komen of niet? Het loont echt de moeite om ze te herbekijken”. Zijn fans reageren enthousiast op het bericht en het behaalde resultaat: “Je bent een echte kampioen!” en “Je was slechts 6 punten van de top 20 verwijderd”, schrijven ze aan Evan.

Y’a moyen de récupérer les rediffusions des games ou vraiment pas ? Ça vraiment le coup de regarder mes games .. Vitality DRG ✈️ NYC(@ DRG_FN) link

Alsof je Wimbledon wint

De concurrentie was dan ook moordend. De Amerikaan Kyle Giersdorf, die onder de naam “Bugha” speelt, ging er met de hoofdprijs vandoor. Hij scoorde in totaal 59 punten, waarmee hij zijn tegenstanders op afstand hield. De nummer twee - ook een Amerikaan - behaalde 33 punten.

Als wereldkampioen neemt de 16-jarige Kyle ruim 2,7 miljoen euro mee naar huis. Het is het hoogste prijzengeld ooit uitgekeerd aan een individuele winnaar van een computerspel. Het bedrag is vergelijkbaar met de hoofdprijs van tennistoernooi Wimbledon.

The best Fortnite player in the world 👑



16-year-old @bugha takes the Fortnite World Cup Solos title and wins $3M 🙌 pic.twitter.com/hgDFNZYpJu B/R Gaming(@ BRGaming) link