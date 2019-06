Belg (29) kritiek nadat hij van balkon in zwembad probeert te springen op Ibiza KVDS

15 juni 2019

12u53

Bron: El Periodico 0 Een Belg (29) verkeert in kritieke toestand nadat hij vanochtend vroeg op Ibiza probeerde om vanop het balkon van zijn flat in het zwembad van het appartementencomplex te springen. Dat meldt de Catalaanse krant El Periodico.

De feiten zouden gebeurd zijn om 4.40 uur in het appartementencomplex Arlanza in het vakantieoord Playa d’en Bossa, in San José. Het appartement zou zich op de eerste verdieping bevonden hebben. De Belg zou bij het ongeval een hersentrauma hebben opgelopen en overgebracht zijn naar de Polyclinique Nuestra Señora del Rosario. Over zijn identiteit is nog niets bekend.