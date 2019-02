Belg (25) al tien dagen in cel na dodelijke steekpartij in Zwitserland HR

02 februari 2019

19u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een Belgische man van 25 jaar zit al tien dagen in de cel na een dodelijke steekpartij in de Zwitserse stad Montreux. De Zwitserse politie onderzoekt de exacte omstandigheden nog en is karig met commentaar.

De feiten gebeurden al op 23 januari, maar de Zwitserse politie bevestigt dat de Belg nog steeds in voorlopige hechtenis zit. Die avond werd de politie opgeroepen naar aanleiding van een vechtpartij in Clarens (Montreux).

De politie trof in de hal van een gebouw een zwaargewonde man (27) aan. Het slachtoffer, met de Nigeriaanse nationaliteit, werd naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar aan zijn verwondingen. Drie personen die zich vlakbij bevonden, werden opgepakt.

Vakantie

De vermoedelijke daders zijn een Belg (25), een Zwitser (24) en een Nigeriaan (20). Ze werden naar het politiebureau gebracht voor verhoor. “Het onderzoek is nog volop bezig”, zegt een politiewoordvoerder. “Maar de Belg zit inderdaad nog altijd in de cel.”

Of onze landgenoot in de buurt op vakantie was, of een verblijfplaats heeft in Zwitserland, is niet bekendgemaakt. Het onderzoek zal moeten uitwijzen waar hij exact van beschuldigd wordt.

Montreux ligt aan het meer van Genève en is een toeristische trekpleister. Langs de oever van het meer loopt een prachtige wandelpromenade, waarlangs vele hotels en paleizen liggen met een prachtig zicht op het meer en de Alpen.