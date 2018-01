Belfius pleit verjaring in Arco-dossier Redactie

20 januari 2018

04u32

Bron: Belga 1 De overheidsbank Belfius pleit nu formeel de verjaring in het Arco-dossier. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vandaag. In een van de twee rechtszaken van de coöperanten tegen de vroegere Dexia Bank België, die de Arco-deelbewijzen verkocht, vegen Belfius' advocaten de claim van tafel door die in hun conclusie ruimschoots verjaard te noemen.

Bijna 800.000 coöperanten wachten meer dan zes jaar na de implosie van Dexia en de vereffening van Arco, de vroegere financiële arm van het ACW (nu Beweging.net), nog steeds op de terugbetaling van hun investering. De federale regering beloofde al geregeld een oplossing en lijkt er nu in de aanloop naar de beursgang van Belfius echt werk van te maken.

Het staat echter nog niet vast dat het plan B voor de door Europa afgeschoten staatsgarantie er ook komt. Het alternatief, het geld afdwingen via de rechtbank, biedt ook geen garantie op genoegdoening. De Belfius-advocaten vegen in hun lijvige conclusie alle argumenten van de eisers van tafel. Voor het eerst wordt in het dossier nu de verjaring formeel aangehaald. Die trad volgens de raadslieden al na vijf jaar op.

"Vals spel"

"De regering heeft het kiesvee jarenlang kalm gehouden met altijd maar nieuwe beloften. En nu roepen ze de verjaring in. Belfius speelt een vals spel. Ze hebben ook altijd gezegd dat er een oplossing zou komen", reageert Michel Van Caster, de woordvoerder van Geld Terug van Arco, de groep die de rechtszaak in gang zette.