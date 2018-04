Belfius-CEO acht beursgang voor de zomer onhaalbaar Redactie

Marc Raisière, de CEO van staatsbank Belfius, acht het niet meer mogelijk om voor de zomer naar de beurs te trekken. Dat zegt hij in De Tijd.

De beursgang van Belfius was eigenlijk gepland voor juni, maar loopt vertraging op door de politieke koppeling aan het Arco-dossier. CD&V wil pas zijn fiat geven als de federale regering een regeling heeft uitgewerkt voor de 800.000 Arco-coöperanten.

"Ik begrijp perfect de problematiek in de regering, die een oplossing wil voor Arco. Dat is normaal", zegt Raisière aan De Tijd. Maar omdat de regering het licht niet zoals gehoopt begin maart op groen zette, is de beursgang de facto niet meer mogelijk voor de zomer, klinkt het. "Dat is niet alleen mijn persoonlijke mening, maar die van het hele directiecomité."

"Chantage"

De bank zegt tijd nodig te hebben om het prospectus op punt te stellen, potentiële beleggers te informeren en roadshows te organiseren. "Het wordt redelijkerwijze onhaalbaar", zegt de Belfius-topman.

De waarschuwing van Raisière valt niet bij iedereen in de Wetstraat in goede aarde. Eén regeringsbron spreekt van "aanhoudende druk die stilaan op chantage begint te lijken". "Elk speelt zijn rol. Het is een staatsbank, dat betekent dat de overheid beslist." De bron acht de beursgang voor de zomer wel nog haalbaar, maar mocht het na augustus zijn, "verandert dat in de feiten weinig".