Belet (CD&V): "Als blijkt dat er fouten zijn gebeurd, dan is het gedaan met Francken"

TT

13u48

Bron: VRT 0 Photo News/Belga Ivo Belet (CD&V) en Theo Francken (N-VA). Europees parlementslid voor CD&V Ivo Belet is van mening dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) al lang zelf ontslag het moeten nemen omwille van de gebeurtenissen in het Soedan-dossier. "Over alles wat hij nu nog zegt, zijn we niet meer zeker of het waar is", aldus Belet in De zevende dag. Als bovendien blijkt dat er in het dossier van de teruggestuurde Soedanezen fouten zijn gemaakt, "is het gedaan met Francken".

Hoe dan ook stelt er zich een probleem in de federale regering wanneer uit het onderzoek dat is bevolen naar de verhalen over foltering van teruggestuurde Soedanezen, zou blijken dat er fouten zijn gemaakt. "Dan is het gedaan met de staatssecretaris", aldus Belet. "De N-VA zal dan moeten kijken welke conclusies ze trekt. Als ze wensen om de coalitie op te blazen, dan is dat hun keuze. Dit gaat over het lot van de staatssecretaris, niet over dat van de regering. (...) "De regering laten vallen, is geen goede oplossing. Ik weet niet of we hen dat cadeau moeten doen."

"Wat mij betreft had Francken al lang ontslag moeten nemen", zei Belet nog. Over alles wat hij nog zegt, zijn we niet meer zeker of het waar is of niet." De CD&V-politicus sluit zich zo aan bij zijn voorzitter Wouter Beke, die eerder had gezegd dat Francken zelf instond voor zijn geloofwaardigheid en dus zelf moest weten of hij nog kon functioneren. Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zei vandaag in De Zondag nog dat beweringen van Francken nu in twijfel getrokken kunnen worden.

Francken zelf is niet van plan op te stappen, zo maakte hij op oudjaar nog duidelijk. 'Je maintiendrai' ("Ik zal blijven volhouden") tweette de staatssecretaris toen. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte duidelijk dat hij achter Francken blijft staan.

Je maintiendrai. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

politiek