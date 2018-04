Belasting op biljart en tafelvoetbal verdwijnt TK

03 april 2018

08u40

Bron: Belga 0 Vanaf 2019 verdwijnt de belasting op speeltoestellen zoals tafelvoetbal, biljart, flipperkast en jukebox. De belasting op echte goktoestellen zoals Bingo stijgt dan weer van 3.570 euro naar 4.000 euro.

"Een belasting op behendigheidsspelen zoals biljart of tafelvoetbal is nergens voor nodig. Ze kost bovendien meer dan ze opbrengt", argumenteert Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein (Open Vld) in een mededeling. Hij heeft een voorontwerp van decreet klaar dat de de belasting op kansspelen en speeltoestellen hervormt.

Die hervorming kadert in een efficiëntie-oefening van de Vlaamse belastingdienst. De belasting op toestellen zoals biljarten, pooltafels, tafelvoetbal, flipperkasten en jukeboxen - waar je muntstukken moet insteken om ze te laten werken - brengt door de lage bedragen weinig op. Een vrijstelling spaart zowel papierwerk als personeel uit. Ook volkssporten zoals vogelzangwedstrijden of vinkenzettingen worden vrijgesteld van de belasting op spelen en weddenschappen. De belasting op echte goktoestellen zoals bingo wordt dan weer verhoogd: vanaf 2019 gaat ze van 3.570 euro naar 4.000 euro. Vanuit de filosofie dat gokverslaving de overheid veel geld kost.

Zo veel mogelijk online

Vlaanderen wil vanaf 2019 haar belastingen zelf innen. Op dit moment werkt de federale overheid nog veel met papier. Vanaf 2019 kan de aangifte elektronisch en moet die niet meer jaarlijks opnieuw gebeuren. De oude fiscale stickers op de toestellen verdwijnen. Controleurs zullen met mobiele toestellen kunnen nagaan of voor het toestel belasting betaald is. Het verwerken en berekenen van de aanslagbiljetten zal zoveel mogelijk digitaal verlopen. Ook een bezwaar indienen, kan nu al online.

"In één legislatuur doen we een enorme inspanning door de erfbelasting, de koopbelasting en dus ook de belasting op kansspelen en speeltoestellen over te nemen. In één beweging evalueren we elke belasting en voeren we grondige hervormingen door. En waar mogelijk verlagen we uiteraard graag de belastingen", besluit Bart Tommelein.

Het voorontwerp van decreet wordt nu voorgelegd aan de SERV en de kansspelcommissie voor advies.