Belangrijke dossiers staan op de helling na ontslag Michel Redactie

18 december 2018

20u30 16 Nu Charles Michel het ontslag van zijn regering aanbiedt aan de Koning, staan ook enkele belangrijke dossiers op de helling. Wat lag er nog op de plank?

Arbeidsdeal

Deze zomer raakte de regering het eens over 28 maatregelen die meer mensen aan het werk moeten krijgen. Het gros daarvan (de inperking van het brugpensioen, het wegwerken van de pensioenval voor bijverdienende gepensioneerden...) is al goedgekeurd op de ministerraad, maar nog niet door het parlement. Eén van de belangrijkste maatregelen - de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen - kwam nog niet op de regeringstafel. De bedoeling was om mensen tijdens de eerste maanden van hun werkloosheid een hogere uitkering te geven, die nadien wel sneller daalde.

Begroting

Aangezien N-VA de begroting mee heeft opgesteld, is het logisch dat ze die na de val van de regering blijft steunen. Maar, zo vindt N-VA, de begroting maakte deel uit van het zomerakkoord, en voor de partij moesten alle delen uitgevoerd worden.

Energienorm

De regering wil de elektriciteitsfactuur van bedrijven en gezinnen onder controle houden. Het invoeren van een energienorm - naar analogie met de loonnorm - moet voorkomen dat elektriciteit in ons land veel duurder wordt dan in onze buurlanden. Binnen de meerderheid is er wel twijfel of dat nog in orde komt voor de verkiezingen. “Eigenlijk is hier opnieuw een taxshift voor nodig. Als je een aantal belastingen uit de energiefactuur wil halen, dan moet je dat verlies aan inkomsten ook ergens compenseren.”

Pensioenen

Tegen 2030 verhoogt de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar. De belofte was om dat te compenseren, door een lijst met zware beroepen op te stellen. Wie zo’n zwaar beroep uitoefent, mag enkele jaren vroeger met pensioen. Maar het overleg draaide in de soep en N-VA en Open Vld stonden lijnrecht tegenover MR-minister Bacquelaine. De kans dat dit dossier er nog zou doorkomen, was al zeer miniem en is nu helemaal nihil. Dat betekent wel dat de huidige gunstregimes voor ambtenaren niet worden afgeschaft.

Afbouw gunstregime voor voetballers

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) werkt aan een voorstel om het RSZ-voordeel voor voetballers af te schaffen of af te bouwen.

Staatshervorming

Als de N-VA na de verkiezingen de mogelijkheid wil hebben om een staatshervorming of confederalisme door te voeren, dan moet deze regering een aantal grondwetsartikelen voor herziening vatbaar verklaren. Bij de regeringsvorming liet N-VA dit in de beruchte Atoma-schriftjes noteren.

Brexit

In januari stemt het Britse parlement over de brexit-deal met Europa. Als ze die wegstemmen, dan heeft onze regering een aantal wetswijzigingen klaar die de impact van de brexit in ons land binnen de perken houden. De kans is zeer groot dat N-VA dit blijft steunen, gezien de nadelen voor Vlaanderen anders enorm zouden zijn.

Benoemingspuzzel

De regering moet naast een reeks topmanagers en bestuurders, ook nog een ondervoorzitter aanduiden bij de Europese Investeringsbank, een vicegouverneur bij de Nationale Bank, de voorzitter bij energieregulator CREG en de CEO van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Interprofessioneel Akkoord (IPA)

In januari gaan vakbonden en werkgevers onderhandelen over hoeveel ons loon in 2019 en 2020 mag stijgen, bovenop de inflatie. De regering, en nadien ook het parlement, moet dit akkoord nadien valideren. Belangrijk daarbij is dat de socialistische vakbonden binnen de Groep van 10 akkoord gaan.

Mobiliteitsbudget

Vanaf 1 januari kunnen werknemers hun salariswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget, dat ze kunnen besteden aan bijvoorbeeld een bus-of treinabonnement, een kleinere wagen en/of een fiets. Het wetsontwerp wordt deze week gestemd in de commissie.

Meer over N-VA

politiek

werk