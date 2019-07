Belangrijk antibioticum al vier maanden onbeschikbaar VSH

15 juli 2019

Al sinds 12 maart is de injecteerbare vorm van het antibioticum Clamoxyl niet meer beschikbaar in ons land. PVDA eist dat minister De Block de producent dagvaardt om het stockprobleem te lossen.

Clamoxyl is wereldwijd het meest gebruikte antibioticum en wordt ingezet tegen een hele reeks levensbedreigende aandoeningen. In sommige gevallen - bepaalde infecties aan het hart, hersenvliesontsteking veroorzaakt door listeria - zijn er amper alternatieven. Voor pneumokokken- en streptokokkeninfecties is Clamoxyl de eerstekeusbehandeling, maar zijn wel andere therapieën voorhanden.

Farmareus GlaxoSmithKline (GSK) kan de intraveneuze variant van Clamoxyl al sinds maart 2019 niet meer leveren in ons land. Tekort aan grondstoffen, klinkt het. PVDA hecht weinig geloof aan die uitleg en dringt er bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op aan dat ze GSK dagvaardt in kortgeding. De partij vindt dat ze zware dwangsommen moet eisen per dag dat het middel onbeschikbaar blijft. Er bestaan wel generische varianten van Clamoxyl, maar die worden in België niet terugbetaald. (VSH)