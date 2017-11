Beklaagde van proces over riekincident heeft hersenbloeding gekregen

De correctionele rechtbank in Hasselt boog zich vandaag over de stand van zaken in het deskundig onderzoek naar de geestestoestand van de 63-jarige Gerard J. uit Neerpelt die wegens moordpoging terecht moet staan. Op 6 augustus 2015 stak hij de 60-jarige Alex Koster uit Borgerhout met een riek in het gezicht aan de Kenensdijk in Wijchmaal bij Peer. Vandaag raakte in de rechtbank bekend dat de beklaagde een hersenbloeding heeft gekregen. Het is afwachten of de man überhaupt nog in staat zal zijn om zijn proces degelijk te kunnen bijwonen.