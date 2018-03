Beklaagde in proces moord van Kortrijkse goudsmid weigert te verschijnen ep

14 maart 2018

10u10

Bron: belga 1 Het gecorrectionaliseerde proces in Kortrijk rond de moord van de Kortrijkse goudsmid is meteen geschorst. De Letse beklaagde S.P. weigert, ondanks het rechterlijk bevel dat tijdens de inleidende zitting werd uitgesproken, te verschijnen. Volgens de verdediging wil de man wel degelijk verschijnen, en dus werd de zitting geschorst.

De pleidooien moesten om stipt 9 uur starten, maar het proces werd meteen geschorst. De beklaagde werd deze week overgebracht van de gevangenis van Brugge naar Ieper, maar weigert nu om voor de correctionele rechtbank van Kortrijk te verschijnen.

De Let wordt verdacht van de moord op de Kortrijkse goudsmid Albert A. op 11 april 2013. Hij werd pas anderhalf jaar opgepakt in het kader van een andere zaak, maar het sporenonderzoek wees uit dat S.P. aanwezig was op het plaats delict. De man ontkent.