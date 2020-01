Bekendste pooier van het land vraagt steun aan bij OCMW: “Ik heb nog 110 euro” KVDS

10 januari 2020

08u34 0 De bekende pooier en seksclubeigenaar Dominique ‘Dodo La Saumure’ Alderweireld (70) zit compleet aan de grond. Dat heeft hij verteld aan de krant La Dernière Heure. De man die wereldberoemd werd omdat hij prostituees geleverd zou hebben voor seksfeestjes van IMF-topman Dominique Strauss-Kahn en later bordelen uitbaatte in onder meer Kuurne en Ronse trok donderdagmiddag naar het OCMW van Doornik om steun aan te vragen.

“Ik ben geruïneerd”, vertelt Alderweireld, die vrij is onder voorwaarden. In maart vorig jaar werd hij nog aangehouden voor pooierschap en aanzetten tot prostitutie. Zijn bankrekeningen zijn geblokkeerd en zijn bars dicht. Hij is ook 9 maanden huur verschuldigd aan zijn huisbaas. “Ik heb nog 110 euro in mijn portefeuille zitten”, klinkt het.

OCMW

Bij het OCMW van Doornik hoopt hij een uitkering te krijgen voor 65-plussers die zelf niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Hij krijgt nu alleen een pensioentje van 21 euro in België en eentje van 300 euro in Frankrijk (Alderweireld is Fransman).





Desondanks verliest hij de moed niet. Meer nog, hij bruist van de plannen. Zo wil hij geld verdienen met zijn naam en zijn imago. Hij denkt aan een reeks brasserieën en tavernes onder de naam ‘Chez Dodo la Saumure’, helemaal in de sfeer van de onderwereld van de jaren 60 en 70. Alderweireld – een groot bewonderaar van Al Capone – mikt ervoor op grote steden, het liefste in de buurt van gerechtsgebouwen. Hij zou zelf regelmatig langsgaan in de zaken om zijn ‘oorlogsverhalen’ te vertellen. In ruil wil hij 3 procent van de recette, minstens 500 euro per maand. (lees hieronder verder)

La Saumure haalde in 2012 de wereldpers toen hij ervan beschuldigd werd dat hij prostituees geleverd zou hebben voor de seksfeestjes van toenmalig topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Dominique Strauss-Kahn. Beiden werden daarvoor vrijgesproken.

Prostitutiehuizen

In mei vorig jaar veroordeelde de strafrechtbank van Kortrijk hem in een uitloper van de zaak wel tot 30 maanden cel, voor de uitbating van prostitutiehuizen in Kuurne, Ronse en Doornik. In 2014 werd hij door het hof van beroep in Bergen ook veroordeeld tot 5 jaar voor soortgelijke feiten.