Bekende Waalse tv-presentator Stéphane Pauwels opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij home-invasie

29 augustus 2018

10u59

De bekende Waalse tv-presentator en voetbaljournalist Stéphane Pauwels is gisterenavond opgepakt in Bergen. Hij bracht de nacht door in de cel op het commissariaat van de Henegouwse stad en wordt momenteel verhoord door de gerechtelijke politie. Pauwels zou betrokken zijn bij een gewapende home-invasie met geweld vorig jaar. Dat bevestigt het federaal parket.

In maart 2017 vond in een huis in de Waalse gemeente Lasne een diefstal met geweld plaats. Het federaal parket bevestigt dat Pauwels' rol daarin onderzocht wordt en dat de presentator is opgepakt. Hij verschijnt vandaag nog voor de onderzoeksrechter. Die beslist over de eventuele verdere aanhouding van de mediafiguur. De bewuste diefstal met geweld in Lasne maakte onderdeel uit van een onderzoek naar drugshandel en een reeks van een twintigtal gewapende diefstallen met braak tussen begin 2015 en eind 2017.

Pauwels is een bekend gezicht op de Waalse televisie en presentator van tal van voetbalprogramma's. Pauwels is een bekend gezicht op de Waalse televisie en presentator van tal van voetbalprogramma's. Gisteren moest hij normaal gezien commentaar geven bij de Champions League-wedstrijd tussen Dynamo Kiev en Ajax op Club RTL, maar hij werd op het laatste moment vervangen. Ook de wedstrijd van vanavond tussen PAOK en Benfica zal hij niet presenteren.

Hij schuwt de controversiële uitspraken niet. “Nog een geluk dat de Lukaku’s niet nog een broer hebben, want dan zaten we pas echt in de miserie", zei hij bijvoorbeeld na het EK van 2016, waarna hij op sociale media werd uitgespuwd.

“Ach er is altijd kritiek", verdedigde Pauwels zich. "Als ik voor al die commentaar mijn slaap moet laten dan zijn we ver van huis. Voor sommigen ben ik de gebeten hond, ze vinden altijd een stok om mij te slaan. We leven in een maatschappij waar mensen jaloers zijn op het succes van anderen. Het is nu eenmaal zo. Ik geef brood aan degenen die mij neerhalen en willen dat ik op mijn gezicht ga. Ik lig er echt niet wakker van.”