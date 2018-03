Bekende snoepjesfabrikant Haribo lanceert snoep met 30 procent minder suiker rvl

20 maart 2018

09u37 163 De bekende snoepjesfabrikant Haribo brengt snoep op de markt met 30 procent minder suiker. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. "Voor iedereen die bewust op suikerinname wil letten, maar wel af en toe lekker wil genieten", aldus Haribo. Voorlopig worden drie soorten fruitgomsnoepjes in een variant met minder suiker gemaakt.

"Speciaal voor iedereen die bewust met voeding omgaat en wil blijven genieten van onze unieke smaak, lanceert Haribo drie varianten met 30% minder suiker", zo laat het bedrijf weten. Het gaat om de snoepsoorten 'Fruitilicious', 'Fruity Pinguins' en 'Scuba Mix'. "En de smaak is net zo lekker als de snoepjes die men al van Haribo kent", aldus de snoepfabrikant.

Haribo laat nog weten dat het belangrijk vindt "om consumenten duidelijk te informeren over ingrediënten, voedingswaarden en portiegroottes, zodat zij die bewuste keuzes kunnen maken." Daarom lanceert Haribo ook een duidelijk herkenbaar ‘zonder kleur- en smaakstoffen’ icoon. "Daarnaast wordt op de meeste verpakkingen als portie-indicator het handje van de bekende goudbeer afgebeeld, om aan te geven dat ‘een klein handje vol snoep’ een portie van ongeveer 25 gram snoepjes is", aldus Haribo.

De drie varianten die nu met 30 procent minder suiker "dan gewone fruitgromproducten" gelanceerd worden, zijn de 'Fruitilicious' (kleurrijke snoepjes in de vorm van fruit die smaken naar ananas, appel, aardbeien, frambozen, sinaasappel en citroen), de 'Fruity Pinguins' (snoepjes met een combinatie van fruitgom en schuim die smaken naar ananas, appel, sinaasappel, bramen en watermeloen) en de 'Scuba mix' (snoepjes in onderwaterthema in fruitsmaken).

De nieuwe varianten mzijn vanaf nu verkrijgbaar bij supermarkten en diverse tankstations en hebben een consumentenadviesprijs van € 1,89.