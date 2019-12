Bekende seksclubeigenaar Dodo la Saumure vrijgelaten onder voorwaarden KVDS

26 december 2019

13u39

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 Seksclubeigenaar Dominique Alderweireld - ook wel bekend als Dodo La Saumure - is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt zijn advocaat Ricardo Bruno, die verder geen commentaar wil geven. Ook de boekhouder van Alderweireld is weer op vrije voeten.

Dodo la Saumure werd in maart aangehouden voor pooierschap en aanzetten tot prostitutie. De raadkamer stond de Fransman tot twee keer toe een enkelband toe, maar de Kamer van Inbeschuldigingstelling besliste telkens dat hij toch in de cel moest blijven.

Prostitutiehuizen

Alderweireld haalde in 2012 de internationale media omdat hij prostituees geleverd zou hebben voor seksfeestjes van de voormalige topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Dominique Straus-Kahn. Beiden werden in 2015 echter vrijgesproken.





In mei van dit jaar veroordeelde de correctionele rechtbank van Kortrijk hem in een uitloper van de DSK-zaak echter nog tot 30 maanden cel - waarvan 15 maanden effectief - voor de uitbating van prostitutiehuizen in Kuurne, Ronse en Wallonië. Hij riskeerde eigenlijk 10 jaar cel, maar werd voor het luik mensenhandel met gebruik van geweld, intimidatie, bedreigingen en corruptie vrijgesproken. (lees hieronder verder)

Volgens het Openbaar Ministerie ronselde hij meisjes voor zijn bordelen in Kuurne, Ronse en de streek rond Doornik via advertenties in de krant. “Er werden ook meisjes uit het buitenland gelokt door ze een job in de horeca aan te bieden, maar eenmaal ze in België waren, werden ze in de prostitutie gedwongen. Ze moesten werken als schijnzelfstandigen en de helft van hun inkomen afgeven”, klonk het tijdens het proces.

In september 2014 werd de pooier door het hof van beroep van Bergen al een keer veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijk voor gelijkaardige feiten.