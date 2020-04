Bekende ondernemers roepen bedrijven op om laptops in te zamelen voor kwetsbare kinderen LH

15 april 2020

17u04 0 Met ‘Geef er een laptop’ wil productiehuis Geronimo bedrijven en ondernemers oproepen om laptops te schenken aan kwetsbare kinderen zodat ze na de paasvakantie thuis kunnen studeren. Onder anderen Sergio Herman, Willy Naessens, Véronique Leysen, Eline De Munck en John Porter (Telenet) deden al een schenking en steunen in een filmpje mee de oproep.

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) lanceerde vorige maand samen met de organisatie Digital For Youth en de Koning Boudewijnstichting een oproep om gebruikte laptops te doneren aan leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs die thuis geen computer hebben. Scholen zijn tijdens de coronacrisis overgeschakeld op afstandsonderwijs, maar daardoor bestaat het risico dat de kloof met kwetsbare leerlingen nog groter wordt.

Ondertussen zijn er voor 20.000 leerlingen laptops nodig, en zoekt Digital For Youth nog altijd 5.000 stuks. Daarom startte productiehuis Geronimo een campagne gericht op bedrijven en ondernemers. “Sinds gisterenmiddag hebben we al 350 laptops ingezameld. Een 150-tal bedrijven deden al een schenking, maar ook particulieren willen graag helpen. Daarom gaan we eind volgende week bij de mensen thuis de laptops ophalen", zegt initiatiefnemer en creatief directeur van Geronimo Gert-Jan de Smet.

“De campagne zal lopen zolang het nodig is. We mikken nu vooral op grotere bedrijven, omdat daarvan de grote aantallen zullen komen. Telenet heeft ondertussen een financiële gift gedaan voor de aankoop van 100 laptops", aldus de Smet nog. “Hopelijk zorgen ook andere bedrijven voor een grote boost.”

Geen laptop, maar wél de wens om te helpen? “Met een gift van 500 euro kunnen we een nieuw of recent tweedehands toestel aankopen”, klinkt het nog. De laptops worden door Digital For Youth op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik.

Meer info op de website van Geef er een laptop.