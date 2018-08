Bekende crimineel achter stuur van auto die mama en kindjes aanreed in Sint-Niklaas: bestuurder (21) zonder geldig rijbewijs aangehouden KV PKM AW en HA

21 augustus 2018

06u17

Bron: Eigen berichtgeving 379 De 21-jarige autobestuurder die gisteren het dodelijke ongeval in Sint-Niklaas veroorzaakte, is aangehouden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De jongeman wordt aangeklaagd voor onopzettelijke doding, vluchtmisdrijf, onopzettelijke slagen en verwondingen en rijden zonder geldig rijbewijs. De bestuurder reed op de Antwerpse Steenweg een vrouw en haar twee kinderen aan. Het jongste dochtertje stierf ter plaatse.

De dodelijke botsing gebeurde rond 16.15 uur. "De slachtoffers zijn een moeder van 42 jaar en haar twee dochters van 8 en 5 jaar oud uit Sint-Niklaas. Het 5-jarige meisje overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De andere twee slachtoffers werden met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht", bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Het 8-jarige meisje zou intussen buiten levensgevaar zijn. Zij hield aan de aanrijding een armbreuk over.

Ander ongeval

De bestuurder van het voertuig nam na de aanrijding te voet de vlucht. De 21-jarige man keerde kort daarna echter terug naar de plaats van het ongeval, waar hij werd opgepakt. "In het voertuig zaten naast de bestuurder nog twee passagiers", zegt het parket. "De 24-jarige vrouwelijke passagier uit Waasmunster raakte zwaargewond en werd door de andere passagier, een 21-jarige man uit Waasmunster overgebracht naar het ziekenhuis." De twee passagiers konden na verhoor beschikken.

De auto miste gisteren een bocht op de Antwerpse Steenweg en reed aan hoge snelheid in op een moeder en haar twee dochters, nabij de ingang van een Lidl-filiaal. Dezelfde auto was kort voordien mogelijk bij een ander ongeval betrokken in de Begijnenstraat in Sint-Niklaas. Een fietser kwam daarbij ten val, maar raakte slechts lichtgewond. Het parket geeft hierover geen details.

Onaangepaste snelheid

Het trio verplaatste zich in een wagen met Nederlandse nummerplaat, maar zijn afkomstig uit de buurt van Sint-Niklaas. Dat bevestigen ook de buurtbewoners. Eén van hen werd herkend en staat bekend voor drugsgebruik en dealen. Ook zijn kompanen hebben een strafblad en zijn bekend voor tal van verkeersinbreuken, maar ook voor zwaardere delicten zoals diefstal met geweld. Het parket bevestigt dat de 21-jarige bestuurder gekend was bij de politie. De jongeman is deze namiddag aangehouden. Hij wordt aangeklaagd voor onopzettelijke doding, vluchtmisdrijf, onopzettelijke slagen en verwondingen en rijden zonder geldig rijbewijs.

Het onderzoek naar de aanrijding is nu in handen van de federale gerechtelijke politie. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Het labo en het parket kwamen gisteren eveneens ter plaatse. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersexpert ligt onaangepaste snelheid aan de basis van de fatale botsing.