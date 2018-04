Bekende Brugse zakenman (62) verdronken tijdens vakantie in Rio de Janeiro

19 april 2018

Een 62-jarige Bruggeling is zondag om het leven gekomen bij een zwemongeval in Brazilië. René Vercruysse was samen met zijn jongste dochter en enkele vrienden op reis in Rio de Janeiro, toen hij in zee in een sterke stroming terecht kwam. De man overleed ter plaatse. “Dit is voor ons allemaal een grote shock", zegt zijn dochter Geraldine.