Bekende Belgische avonturier Marc Sluszny (56) vermist na duikongeval Jolien Lelièvre IVI

29 juni 2018

19u15

Bron: VTM Nieuws 0 Bij een duikongeval in de buurt van het Zuid-Franse Perpignan is de Antwerpse avonturier Marc Sluszny (56) vermist. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken aan VTM NIEUWS. De Franse politie meldt dat ze op zoek zijn naar de man.

"We bevestigen dat er gezocht wordt naar een Belg uit Antwerpen die een duikongeval gehad heeft", zegt de Franse politie aan de redactie van VTM NIEUWS.

Marc Sluszny is een Belgische sportman, mental coach, auteur en avonturier. Hij doet aan extreme sporten en behoort in verschillende disciplines tot de nationale ploeg van ons land. Hij heeft ook al meerdere records verbroken. Zo verbrak hij in 1994 het wereldrecord bungeespringen vanuit een heteluchtballon (6.720m). In 2012 vestigde hij dan weer een nieuw wereldrecord in "Vertical Run", waarbij hij langs de gevel van het Belgacomgebouw in Brussel naar beneden is gelopen in een recordtijd.

In 1997 heeft Sluszny in de Himalaya de 8.091 meter hoge berg Annapurna I beklommen zonder extra zuurstof. In 2007 heeft hij twee keer in twee dagen tijd het hoogterecord zweefvliegen verbroken. Hij vloog de eerste keer 10.700 meter hoog, een dag later klom hij 11.350 meter boven het Andesgebergte in Chili. Een jaar later was hij teamleider van de eerste Belgische duikexpeditie naar het wrak van de Britannic, het zusterschip van de Titanic.

Sluszny heeft ook al verschillende boeken uitgebracht. In 2011 kwam zijn documentaire "Sharkwise" uit, over zijn duik met witte haaien.

Meer over Marc Sluszny