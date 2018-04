Bekeken, achtervolgd, stukje cake en dan véél geld kwijt: Antwerpse politie klist dievenbende die op slinkse wijze bankkaarten van bejaarden ontfutselt ADN

12 april 2018

11u54

Bron: Belga 6 De Antwerpse lokale recherche heeft na een betrapping op heterdaad een vierkoppige dievenbende opgerold die ouderen viseerde en op slinkse wijze hun bankkaart trachtte te bemachtigen om er zelf geld mee af te halen. De bende zou eerder al actief geweest zijn in Luik en zich vorig jaar naar Antwerpen verplaatst hebben. Er is al sprake van minstens 25 slachtoffers, maar het onderzoek is nog volop aan de gang.

De bende zou steevast op dezelfde manier gehandeld hebben: ze gingen dicht bij hun slachtoffers staan terwijl die betalingen uitvoerden met een bankkaart, om op die manier de pincode te achterhalen. De dieven volgden hen dan naar huis, om daar contact te maken en zich een weg naar binnen te praten door bijvoorbeeld te doen alsof ze nieuwe buren waren - soms brachten ze zelfs een stukje cake mee als geschenk.

Binnen trachtten ze dan de bankkaart in kwestie te bemachtigen, zodat ze daarmee zelf geld konden afhalen. Het ging de bende blijkbaar niet om kleine bedragen: het geld van de slachtoffers werd van de spaarrekening overgeschreven naar de zichtrekening en vervolgens massaal afgehaald.

De Antwerpse politie startte al in november vorig jaar een onderzoek naar de bende en kon ze uiteindelijk op heterdaad betrappen. Er werden ook vier huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen en Luik. Het parket tilt zwaar aan de feiten omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de bende bewust misbruik maakte van ouderen in onze maatschappij.

