Beke wil zich aan regeerakkoord houden en kerncentrales sluiten ADN

15u55

Bron: Belga 330 Photo News Wouter Beke (CD&V) en Bart De Wever (N-VA), archiefbeeld. CD&V-voorzitter Wouter Beke wil zich aan het regeerakkoord houden en de kerncentrales sluiten. "Als het aan ons ligt gaan ze dicht. Dat staat zo in het regeerakkoord", zegt hij in een interview met Newsmonkey. Gisteren zei N-VA-voorzitter Bart De Wever nog in een interview met datzelfde medium dat de discussie over de kernuitstap allicht pas beslecht wordt bij de regeringsonderhandelingen van 2019.

Als het van Beke en de CD&V afhangt, gaan de kerncentrales dicht. "Wat nu op tafel ligt, zal met cijfers moeten aangevuld worden. Maar het is toch wel fundamenteel de keuze die gemaakt moet worden", zegt hij. "Men geeft soms de indruk 'in het ene geval moet men niks doen, in het andere geval moeten we gaan investeren'. Maar dat is een valse keuze."

Beke stelt dat in beide gevallen investeringen nodig zullen zijn. "De vraag is: investeren we in het bestaande? Wetende dat we na 5 of 10 jaar in het bestaande opnieuw zullen moeten investeren. Of nemen we een omslag naar duurzame energie, naar de toekomst van ons klimaatbeleid en gaan we die weg op? Ik denk dat er een relatief grote consensus is om die tweede keuze te maken."

Haalbaarheid

De Wever stelde gisteren dat de discussie over de kernuitstap allicht pas beslecht wordt bij de regeringsonderhandelingen van 2019. N-VA blokkeerde eerder deze maand een akkoord dat de vier energieministers van dit land hadden gesloten over het energiepact. Ze bevestigen daarin hun voornemen om de kerncentrales tegen 2025 te sluiten. Die deadline uit 2003 staat ook in het regeerakkoord, maar N-VA twijfelt al langer aan de haalbaarheid ervan.

Volgens Beke moeten een aantal keuzes nu worden gemaakt en voorbereid "om ze in de toekomst effectief te kunnen maken". Hij stelt dat in het verleden te lang is gewacht om een aantal van die keuzes te maken, "waardoor we nu geconfronteerd worden met een aantal problemen die we hebben". "Vergeet ook niet dat een aantal van die centrales stilgelegd zijn, de 'scheurtjesdiscussie' die we hebben gehad. Dat is toch allemaal niet geruststellend of hoopgevend."

"Nevermind premier Michel"

Oppositiepartijen Ecolo en Groen vinden dan weer dat de verklaringen van Bart De Wever, de bereidheid van premier Charles Michel torpederen om het energiepact te doen slagen. Groen-voorzitter Meyrem Almaci herinnert er op Twitter aan dat de kernuitstap in 2003 is gestemd en in het huidige regeerakkoord staat. Ze wijst ook op de beslissing uit 2015 om de kerncentrales in 2025 te sluiten. Ze merkt ook op dat kernenergie investeringen in hernieuwbare energie blokkeert. "Maar laat ons nog maar eens 2 jaar vertragen. Nevermind premier Michel", is ze ironisch.