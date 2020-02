Beke wil snellere interventie bij kindermishandeling kv

Bron: Belga 2 Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke belooft de komende jaren verder te investeren in de 'kindreflex', de tool die hulpverleners alerter moet maken voor mogelijk verontrustende gezinssituaties. Dat heeft de CD&V-minister vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Celia Groothedde (Groen). Groothedde zelf hekelt de "versnippering" in het hulpverleningsaanbod en waarschuwt voor "steekvlampolitiek".

De vraag van Groen-politica Groothedde kwam er na de uitzending van ‘Als je eens wist’, het eerste deel van de reportagereeks van Hilde Van Mieghem over kindermishandeling. Die documentaire maakt een en ander los. Zo stond het hulpnummer 1712 de hele dag roodgloeiend.

Volgens minister van Welzijn Wouter Beke toont de reportage ook aan hoe groot het taboe op kindermishandeling nog steeds is. Om dat taboe te slopen, wil de CD&V-minister de kindreflex verder ontwikkelen. Die kindreflex heeft een dubbel doel. Het wil hulpverleners stimuleren om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap en het moet hulpverleners ook helpen om verontrustende gezinssituaties beter te detecteren.



Beke wil die tool nu ook uitbreiden naar de Centra voor Algemeen Welzijn (CAW's), de spoeddiensten van de ziekenhuizen en, in overleg met collega Zuhal Demir, ook naar de Justitiehuizen.

Minister Demir (N-VA) meldt dat ze de komende maanden al opleidingen heeft voorzien waar de kindreflex deel van uitmaakt, en dit voor alle Justitieassistenten die bezig zijn met tijdelijke huisverboden. Daarnaast wordt met de Vertrouwenscentra Kindermishandeling bekeken hoe hun kindreflex herwerkt kan worden op maat van de justitiehuizen. “Onze Justitieassistenten zullen dus zeker en vast in ieder dossier de kindreflex moeten hebben. We moeten de meest kwetsbaren, die zich vaak zelf niet kunnen uitdrukken, voldoende beschermen”, stelt Demir.

Verder is er volgens Beke een belangrijke rol weggelegd voor de samenleving. "Dit is een zaak van ons allemaal", aldus Beke. Wie in zijn omgeving gevallen of signalen van kindermishandeling opmerkt, moet volgens Beke durven ingrijpen en moet slachtoffers ook de weg naar hulp kunnen tonen.

Vraagsteller Groothedde waarschuwt echter voor "steekvlampolitiek" en wil ook niet dat de kwestie te makkelijk wordt afgeschoven op de samenleving. Volgens haar is er net meer nood aan langdurige en professionele hulpverlening. Groothedde noemt het bestaande hulpverleningsaanbod te "versnipperd" en onvoldoende coherent. Dat verhoogt de drempel voor slachtoffers. Zij verwijst naar het Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. "Waarom geeft u hen geen breder mandaat?", aldus Groothedde.