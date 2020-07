Beke: “We waren voorbereid op een virus, maar niet op dit virus” SVM

20 juli 2020

17u29

Bron: Belga 30 "We waren voorbereid op een virus, maar we waren niet op dit virus.” Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gezegd in de coroncommissie van het Vlaams Parlement. De CD&V-minister verdedigde er zijn aanpak van de crisis en kondigde een pakket initiatieven aan om de woonzorgcentra te wapenen voor de toekomst en een mogelijke tweede golf. Zo belooft hij het personeel van de woonzorgcentra een "gelijkwaardige loonsverhoging" als het personeel van de ziekenhuizen. De verzamelde oppositie beukte na de verdediging van zijn beleid stevig op hem in.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Beke heeft de voorbije dagen en weken behoorlijk wat kritiek gekregen over de manier waarop hij de coronacrisis heeft aangepakt, met name in de woonzorgcentra. Hier en daar werd zijn ontslag gevraagd.



In de coronacommissie van het Vlaams Parlement verdedigde Beke zich omstandig tegen de kritiek. Zo heeft men zich volgens hem aanvankelijk "collectief mispakt aan de snelheid en de aard van het virus". "We waren voorbereid op een virus, maar niet op dit virus", klonk het. Zo was er aanvankelijk niet alleen een tekort aan beschermingsmateriaal en tests, maar ook van ondersteuning vanuit de ziekenhuizen.

“Geen andere keuze”

De CD&V-minister verdedigt het parcours dat hijzelf op Vlaams niveau heeft afgelegd. "We hadden geen andere keuze dan te doen wat we hebben gedaan.” De beslissing om de woonzorgcentra vanaf 12 maart in lockdown te plaatsen, was volgens Beke bijzonder moeilijk. “Maar het was nodig omdat het een beslissing op leven en dood was.” Beke benadrukt ook dat Vlaanderen de toestand in de woonzorgcentra sneller onder controle had dan andere regio's. "Dat zijn de feiten, maar het verandert natuurlijk niets aan het leed", klonk het.



Volgens Beke doet Vlaanderen er ook alles aan om klaar te zijn voor een heropflakkering van het virus. Zo wordt het fel bekritiseerde systeem van de contactopsporing versneld en verbeterd, zoals ook voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing Karine Moykens deze ochtend al aangegeven had. Labo's en ziekenhuizen zullen binnen het uur testresultaten moeten doorgeven. Nu duurt dat soms nog twee dagen.

Sciensano gaat meerdere keren per dag informatie doorgeven aan de callcenters. Contacttracers zullen ook mogen vragen naar de 'whereabouts' van mensen. Maar het succes van het systeem staat of valt volgens Beke grotendeels met de wil van de burger om contacten door te geven.

‘Vlaams dashboard’

Verder wordt er gewerkt aan mobiele teams die verbanden tussen besmettingen en clusters in kaart kunnen brengen en die een "fijnmazige" aanpak moeten mogelijk maken. Begin augustus moet er ook een 'Vlaams dashboard' beschikbaar zijn, waardoor steden en gemeenten de informatie van Sciensano op een meer lokaal niveau kunnen controleren en detecteren.

Wat de woonzorgcentra zelf betreft, is er volgens Beke een reeks initiatieven genomen. Niet alleen ter voorbereiding van een tweede golf, maar ook van de periode na corona. Zo is er volgens Beke voldoende beschermingsmateriaal voorzien, is de teststrategie geactualiseerd en komt er een versterking van de zorginspectie. Voor het personeel in de woonzorgcentra belooft Beke "een loonsverhoging die te vergelijken zal zijn met die in de ziekenhuizen”.

Ter herinnering: federaal is begin juli beslist het zorgpersoneel dat vanuit de federale overheid wordt betaald een loonsverhoging van gemiddeld 6 procent te geven.

Sp.a: “Altijd een ‘beke’ te laat”

De verzamelde oppositie beukte na zijn uiteenzetting stevig op hem in. “Niemand is ervan overtuigd dat u de crisis ‘hands-on’ heeft aangepakt. U blijft compleet achter de feiten aan lopen”, zei sp.a’er Hannes Anaf. Hij ziet twee rode draden in de aanpak van Beke. “De eerste is dat u altijd en overal een ‘beke’ te laat kwam. De tweede is dat blijkbaar niets uw schuld is”, aldus Anaf.

“U was de situatie niet meester en u bent de situatie nog altijd niet meester”, vulde PVDA-fractieleider Jos D’Haese aan. “U komt te laat en creëert dan achteraf een alternatief universum waarin alles wél goed loopt. Maar de realiteit is dat de tweede golf begonnen is en dat we er niet klaar voor zijn.”

Rzoska: “Geen behoefte aan wedstrijd”

Groen-fractieleider Björn Rzoska vond het dan weer ongepast dat Beke zich op de borst klopt met het feit dat Vlaanderen het tijdens de crisis beter zou gedaan hebben dan Brussel en Wallonië. “We hebben geen behoefte aan een wedstrijd van hoe de gewesten zijn omgegaan met de crisis. Wat we willen weten is wat de kapiteins hebben gedaan op het moment van de storm”, aldus Rzoska. Volgens hem is het palmares van de Vlaamse kapitein een stuk minder rooskleurig dan Beke zelf wil doen geloven. “Conclusie: de kapitein stond wel op het schip, maar heeft te weinig genavigeerd.”

VB: “Neem uw verantwoordelijkheid”

Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens ging een stapje verder. “U heeft de situatie onderschat en herhaaldelijk te laat en te traag gereageerd. Dat heeft mensenlevens gekost”, klonk het onomwonden.

Volgens Vlaams Belang heeft Beke systematisch te laat en verkeerd gereageerd en moet hij daarvoor de verantwoordelijkheid opnemen. “Als u niet verantwoordelijk bent voor de chaotische aanpak en het uitblijven van efficiënt beleid, wie dan wel?”, vroeg Janssens zich luidop af.

Open Vld: “Van hem niet de zondebok maken”

Vanuit de meerderheid kreeg minister Beke steun vanuit de eigen CD&V-fractie. En ook coalitiepartners Open Vld en N-VA willen van Beke niet de ‘zondebok’ maken. Hun boodschap was vooral dat Beke “lessen moet trekken” uit de voorbije maanden. “In een crisis worden fouten gemaakt. Het is de opdracht om eruit te leren en te remediëren en tegen de tweede golf klaar te zijn”, aldus Freya Saeys.

“De oppositie wil graag uw kop, wij willen graag dat u het hoofd koel houdt en dat u als een kapitein op de brug van het schip gaat staan en dat u dat met vaste hand en snel in een veilige haven brengt”, vulde Lorin Parys (N-VA) aan. “Uiteraard worden er in een crisis fouten gemaakt. Maar dan is het belangrijk om die fouten snel te erkennen en recht te trekken en ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw gemaakt worden.” Zo moet Beke er onder meer voor zorgen dat de contactopsporing snel betere resultaten oplevert.

Lees ook:

IN KAART. Alarmfase in 31 Vlaamse gemeenten. Hoe snel stijgt het aantal besmettingen in uw gemeente?

Terug naar het werk na buitenlandse reis? Dit zijn de regels (+)