Beke voorziet 10,6 miljoen euro voor verdere gelijkschakeling subsidies kinderopvang MDG

19 juni 2020

13u01

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) voorziet 10,6 miljoen euro voor de verdere gelijkschakeling van de subsidies in de kinderopvang. "We gaan verder op de weg om deze historisch gegroeide verschillen weg te werken", zegt de minister.

Bij de grote hervorming van de kinderopvang in 2013 besliste de Vlaamse regering om de subsidies in de sector gelijk te schakelen tegen 1 april 2020. Binnen de sector waren er namelijk (grote) historisch gegroeide verschillen. Maar door een gebrek aan middelen kon de deadline van 1 april 2020 niet gehaald worden en moest minister Beke de einddatum voor de volledige gelijkschakeling met verschillende jaren opschuiven.

Subsidiekloof verkleinen

Met een budget van 10,6 miljoen euro zet de CD&V-minister nu wel een bijkomende stap om de subsidiekloof tussen de verschillende soorten inkomensgerelateerde opvang te verkleinen. Het subsidiesysteem werkt met verschillende trappen. Per trede zijn er bijkomende voorwaarden waaraan de kinderopvang moet voldoen.

Concreet gaat het in om een subsidiebedrag voor een kinderopvangplaats in trap 2B, dat is de inkomensgerelateerde opvang met een laag subsidiebedrag, met 525 euro naar omhoog op jaarbasis. Omgerekend is dat 2,4 euro per dag.

Bijkomend duwtje in de rug

Verder is volgens minister Beke beslist om bij verdere uitbreiding van de inkomensgerelateerde opvang automatisch het hogere subsidiebedrag (van trap 2A) toe te kennen. "We gaan verder op de weg om deze historisch gegroeide verschillen weg te werken", zegt minister Beke. "Door de impact van de coronacrisis hebben we besloten om deze stap versneld te zetten. Zo geven we, naast alle compensatiemaatregelen, een bijkomend duwtje in de rug", aldus de CD&V-minister.