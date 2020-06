Beke: “Vlaamse ‘controletoren’ voor nieuwe uitbraken van corona staat in de steigers” Minister reageert op noodkreet van GEES-experten Jeroen Bossaert

10 juni 2020

16u40 20 Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zegt dat Vlaanderen zich snel aan het voorbereiden is op mogelijke nieuwe, lokale uitbraken. De GEES-experten trokken daarover deze week nog aan de alarmbel en eisen de oprichting van een ‘controletoren’. “Die staat in de steigers”, bevestigt Beke.



Is België klaar voor een tweede golf van Covid-19? Of van nieuwe, lokale uitbraken? Volgens de GEES-experten bereidt ons land zich te traag voor, maar op Vlaams niveau stelt Minister van Welzijn Beke dat er wel degelijk heel wat zaken op de agenda staan en dat de zogenaamde ‘controletoren’ in de komende dagen stilaan opgebouwd zal kunnen worden. “Op Vlaams niveau zijn we ons aan het voorbereiden", zegt Beke. “De ‘controletoren’ staat dus in de steigers. Er is in de Interministriële Conferentie Volksgezondheid een kaderakkoord afgesloten om de deelstaten mobiele teams en lokale cellen te laten oprichten.”

Beke zegt dat lokale cellen verschillende opdrachten zullen hebben. “Ze zullen het zenuwcentrum worden voor de coördinatie en het management van mogelijke uitbraken, maar ook zorgen voor de doorstroming van informatie naar het Vlaamse en interfederale niveau.” De lokale cellen zullen ook een netwerk moeten uitbouwen waarin alle relevante spelers zitten. “Dat gaat om lokale politie, scholen, huisartsen, woonzorgcentra,...” Om op bepaalde plaatsen snel hulp te kunnen bieden om een lokale uitbraak in te dijken, zal Vlaanderen nieuwe mobiele ploegen oprichten. “Die kunnen bijvoorbeeld helpen met het testen van personen in woonzorgcentra of andere instellingen. Of ze kunnen helpen met testen van mensen die minder mobiel zijn en zelf niet naar de huisarts of een triage-centrum kunnen.”

Beke zal zijn plannen vrijdag voorleggen op de Ministerraad. Als daar goedkeuring komt, dan kan men vanaf maandag het Vlaamse deel van de ‘controletoren’ beginnen bouwen.

