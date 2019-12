Beke schroeft alle besparingen op zelfmoordpreventie terug na storm van kritiek SVM

18 december 2019

19u10

Bron: Belga 80 Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) schroeft de besparing op onder meer het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en het Vlaams Instituut Gezond Leven terug. Dat laat hij vanavond weten. Eerder deze week werd de besparing op de Zelfmoordlijn al geschrapt.

Beke gaf gisteren nog een persconferentie met als boodschap dat er op het departement Welzijn moet worden gesnoeid om te bloeien. Hij zei begrip te hebben voor de bezorgde en kritische reacties, maar volgens hem ging het om 'reculer pour mieux sauter', ook in het preventiebeleid.

Preventie blijft een prioriteit en er komt de komende jaren 9,5 miljoen euro bij voor preventiebeleid, was de boodschap. De kritiek bleef echter aanhouden.

“Budgettaire meevaller van 1,3 miljoen”

Een dag later beslist de minister nu toch om een reeks besparingen terug te draaien. "Tijdens de laatste Vlaamse ministerraad is beslist om 1,3 miljoen extra vrij te maken voor preventie", laat Beke weten. "Deze budgettaire meevaller kunnen we gebruiken om een aantal geplande besparingen terug te draaien of te milderen."

Zo zal er niet bespaard worden op de Zelfmoordlijn (5.132,66 euro) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (54.840,00 euro). Het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs zien de geplande besparing gemilderd met respectievelijk 96.563,82 en 198.550,92 euro.

Daarnaast is er ook een vrijstelling voor de preventieve opdrachten van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, Eetexpert, het Vlaams Instituut Mondgezondheid - GezondeMond, Free Clinic, De Sleutel en het Centrum voor Kankeropsporing. "De geplande extra investeringen in preventie en geestelijke gezondheidszorg bieden ook voor de volgende jaren nieuw perspectief", besluit Beke.