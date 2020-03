Beke: "Richtlijn rond verzwakte rusthuisbewoners niet bedoeld om capaciteit te vrijwaren” kg

24 maart 2020

14u53

Bron: Belga 4 De richtlijn om ernstige verzwakte bewoners van woonzorgcentra die besmet zijn met het coronavirus niet naar het ziekenhuis te brengen , is "niet bedoeld om capaciteit in het ziekenhuis te vrijwaren", en ziekenhuizen kunnen ze ook niet inroepen om opnames te weigeren. Dat benadrukt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

De Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie en de diensten geriatrie van de universitaire ziekenhuizen van Leuven en Gent raden artsen in woonzorgcentra aan om erg verzwakte ouderen die besmet zijn met het coronavirus niet naar het ziekenhuis te brengen voor behandeling. Het gaat voor alle duidelijkheid om de zwakste rusthuisbewoners, van wie duidelijk is dat ze aan het virus zullen bezwijken.

"In het ziekenhuis kunnen we voor hen niet meer doen dan de goede palliatieve zorg te bieden die een woonzorgcentrum hen ook kan bieden. Hen naar het ziekenhuis transporteren om er te sterven zou mensonwaardig zijn", zegt professor Nele Van Den Noortgate (UZ Gent) in De Tijd en De Morgen.

“Altijd in overleg met arts en familie”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke benadrukt dat de beslissing altijd in overleg met de arts van het woonzorgcentrum, de huisarts en de familie van de patiënt gebeurt. Bovendien is de richtlijn niet bedoeld om capaciteit in de ziekenhuizen te vrijwaren en kunnen ziekenhuizen ze ook niet inroepen om een opname te weigeren.

"Kort samengevat zegt de richtlijn: bij een bewoner van een woonzorgcentrum die ziek wordt en waar alles erop wijst dat die persoon het niet gaat halen, is het beter om het levenseinde van de persoon mogelijk te maken in zijn vertrouwde thuissituatie, zijnde het woonzorgcentrum, onder de juiste begeleiding", zegt Beke. "Het gaat louter en alleen over hoe we een menswaardige zorg voor het levenseinde kunnen organiseren."

Materiaal nodig

Het directiecomité van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) heeft begrip voor deze richtlijn. De woonzorgcentra hebben de expertise en ervaring voor palliatieve zorg en om deze mensen de beste zorgen te geven, klinkt het.

VLOZO voegt wel uitdrukkelijk toe, net als Zorgnet-Icuro, dat de woonzorgcentra over voldoende beschermend materiaal moeten beschikken om deze mensen op te vangen (mondmaskers, beschermende kledij, brillen). Het zorgnetwerk zal de kwestie van dit beschermend materiaal ter sprake brengen tijdens de vaste overlegmomenten met de Vlaamse overheid over de coronacrisis.

“Het gaat hier immers ook om de veiligheid van de andere bewoners in het woonzorgcentrum (die niet besmet zijn) en om de veiligheid van het (zorg)personeel”, luidt het.

