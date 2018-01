Beke: "Ontslag van Francken en vervroegde verkiezingen zijn niet aan de orde" ep

CD&V-voorzitter Wouter Beke zei vandaag dat een ontslag van Theo Francken niet aan de orde is. Voor CD&V-voorzitter Wouter Beke is het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) "niet aan de orde". "CD&V heeft in 2014 een engagement genomen voor de volle vijf jaar, en daar blijven we bij", zei hij vanmiddag na afloop van het CD&V-partijbureau. De crisissfeer binnen de federale regering lijkt daarmee bezworen.

De politieke toekomst van staatssecretaris Francken hing al weken aan een zijden draadje nadat hij tegenover premier Charles Michel had gelogen over de repatriëring van Soedanese vluchtelingen. Enkele CD&V-kopstukken lieten afgelopen weekend nog blijken dat de staatssecretaris "zijn conclusies moest trekken", waarop N-VA-voorzitter Bart De Wever liet weten dat hij de regering zou laten vallen als coalitiepartners zijn staatssecretaris bleven aanvallen.

Andere deontologie

CD&V-voorzitter Beke zette vanochtend de puntjes op de 'i'. "Dit is een zaak van persoonlijke deontologie. Als de staatssecretaris vindt dat hij nog kan functioneren, dan is dat zijn zaak. De deontologie van de ene is duidelijk verschillend dan die van anderen, maar dat is dan zo. Voor ons is er verder niets aan de orde."

Onderzoek naar getuigenissen

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGSV) voert momenteel nog een onderzoek naar de getuigenissen van foltering op teruggekeerde Soedanezen. "We wachten dat onderzoek af en zien dan welke maatregelen eventueel genomen moeten worden. Dat gaat voor ons niet over een persoonlijk functioneren, maar wel over hoe we met individuele zaken moeten omgaan in een streng en rechtvaardig migratiebeleid."

Geen vervroegde verkiezingen

Ook vervroegde verkiezingen zijn voorlopig "absoluut niet aan de orde". "Dat is met vuur spelen. De mensen verwachten van ons heel terecht dat we ook in 2018 beslissingen nemen, niet dat we spelletjes spelen. Er is voldoende vertrouwen om het regeerakkoord uit te voeren."

Energiepact

Ook het energiepact en de bijhorende kernuitstap in 2025 horen daarbij, aldus Beke. N-VA schoof dat pact eerder op de lange baan, maar "het energiepact is belangrijk en de wet op de kernuitstap is beslist. Als het van ons afhangt, is dat zeker nog mogelijk voor 2025.