Beke niet opgezet met "stoere verklaringen" over Catalonië ADN

CD&V-voorzitter Wouter Beke neemt de "stoere verklaringen" vanuit Vlaanderen en België over Catalonië op de korrel. Die verklaringen kunnen volgens hem belangrijke (diplomatieke) gevolgen hebben voor ons land. "De voorbije jaren is de stelling steeds geweest dat buitenlandse conflicten niet geïmporteerd mogen worden. Je kan die houding niet veranderen op basis van de sympathie die je voor een van de partijen hebt", aldus Beke.

De Catalaanse kwestie stond deze ochtend op de agenda van het politiek bestuur van de Vlaamse christendemocraten. CD&V blijft hameren op het belang van dialoog. Voorzitter Beke benadrukt ook dat de politiek zich niet te mengen heeft in de lopende gerechtelijke procedure. "Er zijn binnen Europa duidelijke regels afgesproken wanneer een ander land om iemands aanhouding vraagt. Die procedure is in handen van het gerecht. Als politiek hebben wij ons daarin niet te mengen", klinkt het.

Maar volgens Beke wordt de dialoog "niet bevorderd door stoere verklaringen vanuit Vlaanderen en België". Beke: "Ons land heeft in het verleden het politiegeweld tijdens het referendum veroordeeld, alsook het overtreden van eigen wetten en regels door de Catalaanse regering. In ons land heeft de onderzoeksrechter Puigdemont onder voorwaarden vrijgelaten. Dit zou ook in Spanje navolging kunnen krijgen. Dit verhindert niet dat het Spaans gerecht in alle onafhankelijkheid zijn werk kan doen. Maar het laat de Catalaanse politici ook toe zich te kunnen voorbereiden op de verkiezingen van 21/12".

De CD&V-voorzitter wijst er ook op dat er in het verleden herhaaldelijk is gezegd dat buitenlandse conflicten "niet geïmporteerd mogen worden". "Je kan die houding niet veranderen op basis van de sympathie die je voor een van de partijen hebt", aldus Beke. "Gedurende decennia heeft ons land Europees en internationaal boven zijn gewicht kunnen boksen, dankzij onze sterke diplomatie, en kunnen bijdragen tot oplossingen. Alle uitspraken van de voorbije dagen maken het echter zeer moeilijk dat ons land op een geloofwaardige manier die rol kan spelen."