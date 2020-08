Exclusief voor abonnees

Beke na commissie over contactonderzoek: beeld van stuurloze kapitein blijft hangen

Job Van Nieuwenhove

05 augustus 2020

06u00

8

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is in het Vlaams Parlement opnieuw op het matje geroepen over de mank lopende contactopsporing. Beke beet van zich af, maar het beeld van een minister die niet krachtdadig genoeg optreedt blijft plakken.