Beke: "Mocht Reynders zijn vertrokken, werd Peeters niet vervangen” TT

28 juni 2019

08u15

Bron: Belga 1 Mocht vicepremier Didier Reynders (MR) zijn benoemd tot topman van de Raad van Europa, dan zou Kris Peeters (CD&V) niet zijn vervangen in de federale regering. Dat zei CD&V-voorzitter Wouter Beke in De Ochtend op Radio 1.

CD&V kondigde gisterenavond aan dat Wouter Beke zelf in de federale regering stapt om Kris Peeters te vervangen. Maar dat zou dus niet zijn gebeurd als Reynders naar Europa was vertrokken. Nu Reynders blijft, moet het taalevenwicht in de regering worden gewaarborgd. "Een minister aanduiden is geen evidente zaak", zei Beke daar vanochtend over. "Een minister vervangen in de loop van een regering is nog veel minder evident en een minister vervangen in een regering van lopende zaken is allerminst evident. Maar de regels zijn wat ze zijn, dus waren we als partij genoodzaakt daar een oplossing voor te zoeken."

Beke vindt zichzelf goed geplaatst om die taak te volbrengen, omdat hij naar eigen zeggen de afgelopen jaren met Kris Peeters in tandem heeft gewerkt om het regeerakkoord uit te voeren. "De belangrijkste opdracht is nu de continuïteit verzekeren."

“Basis voor formatienota”

Komend weekend gaat CD&V een vierde keer langs bij de Vlaamse formateur Bart De Wever. "Ik heb begrepen dat we een tekst te zien zullen krijgen die als basis voor een soort van formatietekst moet dienen", zei Beke daarover. "Het is belangrijk dat er uiteindelijk partijen aan tafel komen die samen een meerderheid kunnen vormen. Dat is ook niet zo moeilijk. Ik denk dat dat best zo snel mogelijk gebeurt."

Beke vindt het "bijzonder" dat er zowel in Vlaanderen als in Wallonië besprekingen plaatsvinden tussen partijen die samen geen meerderheid hebben in het parlement.

Met de twee federale informateurs heeft CD&V geen afspraak meer in de agenda staan. "De twee informateurs hebben één grote opdracht en dat is de twee grote formaties, N-VA en PS, rond de tafel brengen om van daaruit een meerderheid te maken", aldus de CD&V-voorzitter.