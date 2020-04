Beke: "Kinderbegeleiders moeten mondmasker dragen vanaf 4 mei. Maar als ze dan nog niet beschikbaar zijn, pas later” LH

30 april 2020

12u21

Bron: Belga 29 De kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen kunnen vanaf maandag 4 mei geleidelijk meer kinderen verwelkomen. Dat blijkt uit een draaiboek van Kind en Gezin, waarover het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) communiceert. In eerste instantie worden de deuren opengezet voor kinderen waarvan minstens een van de ouders buitenshuis gaat werken. Vanaf 18 mei zullen ook kinderen van thuiswerkende ouders welkom zijn. Op mondmaskers voor kinderbegeleiders, blijft het voorlopig wel nog wachten.



Naast de kinderen van ouders in cruciale beroepen en essentiële diensten en kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, zijn vanaf 4 mei dus ook de kinderen welkom waarvan minstens een van de ouders buitenshuis gaat werken. De crèches hebben vandaag een draaiboek daarover gekregen, al blijft de vraag of dat niet vroeger kon, gezien straks het verlengde weekend begint.



Kinderen van ouders die van thuis uit werken mogen dus nog niet onmiddellijk naar de opvang. Er geldt wel een uitzondering voor kinderen van alleenstaande thuiswerkende ouders.

Mondmasker

Vanaf 18 mei zijn alle kinderen van thuiswerkende ouders weer welkom. Er wordt wel gevraagd om afspraken te maken met de opvangvoorziening, zodat niet iedereen op het zelfde moment instroomt.



Omdat er vanaf maandag terug meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor de veiligheid. De geldende maatregelen rond contactbubbels en hygiëne blijven gelden. Bovendien zullen de medewerkers, in hun contacten met andere volwassenen die niet werken in de opvang, mondmaskers moeten dragen zodra zij die ter beschikking hebben. "De mondmaskers zijn besteld en wanneer we die hebben, zullen we die bezorgen, en dan moeten ze die dragen”, aldus Beke. “Vanaf het ogenblik dat ze beschikbaar zijn, moeten ze gedragen worden. Als dat op 4 mei niet is, dan zal dat zo snel als mogelijk zijn.”

Het dragen van een mondmasker voor begeleiders is vooral belangrijk van zodra er een sterke stijging van het aantal kinderen en het aantal contacten met volwassenen in de opvang is. Tijdens de gewone opvangmomenten is het dragen van het mondmasker niet verplicht.

Stap voor stap

Beke benadrukt dat het belangrijk is dat de uitbreiding van de kinderopvang geleidelijk en veilig gebeurt. “Stap voor stap zullen opnieuw meer kinderen toegelaten worden. Dat is in het belang van de mensen die werken in de kinderopvang én van de kinderen die er naartoe gaan”, klinkt het.

Samen met Kind en Gezin roept Beke de ouders ook op om hun kinderen nog altijd thuis op te vangen wanneer dat haalbaar is. Zo lang de coronamaatregelen gelden, zullen ouders die hun kinderen thuis houden niet moeten betalen voor de opvang. Ze verliezen ook geen respijtdagen. De opvang wordt hiervoor vergoed door de overheid.

Het draaiboek van Kind en Gezin - ‘Opgroeien’, dat met meer dan 8.000 kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen en Brussel gedeeld wordt, moet de lijnen uitzetten voor een veilige en gefaseerde doorstart van de buitenschoolse kinderopvang. Het draaiboek werd opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van de sector en de gezinnen. Het is gebaseerd op de aanbevelingen van de experten bij het agentschap Zorg en Gezondheid, Sciensano en virologen.



