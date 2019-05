Beke: “Kans is klein dat ik me opnieuw kandidaat stel voor voorzitterschap CD&V” mvdb

17u26 0 CD&V-voorzitter Wouter Beke noemt de kans klein dat hij zich opnieuw kandidaat stelt bij de de geplande voorzittersverkiezingen.

Dat heeft hij bekendgemaakt op een persconferentie. Beke is al negen jaar voorzitter van de Vlaamse christendemocraten.

De partijvoorzitter reageerde vanmorgen in De Ochtend op Radio 1 aangeslagen op de slechte uitslagen bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen: “Ik ben negen jaar lang partijvoorzitter en ik had me de uitslagen anders ingebeeld. Als deze resultaten geen pijn zouden doen, zou ik mijn partij niet graag zien.”

Beke voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor de verkiezingsnederlaag, maar stapt voorlopig niet op. “Er komen sowieso voorzittersverkiezingen in de partij. Dat hadden we ook al zo afgesproken, de timing bekijken we in de komende periode.” Beke gooit de handdoek vandaag alvast niet in de ring, liet hij uitschijnen. “Er is mij uitdrukkelijk gevraagd dat niet te doen.”

