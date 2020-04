Beke heeft totaalplan en taskforce voor Vlaamse woonzorgcentra klaar: vanavond overleg met koepels TT

08 april 2020

16u25

Bron: Eigen berichtgeving 78 Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft in het Vlaams parlement een tienpuntenplan rond de woonzorgcentra in Vlaanderen aangekondigd. Ook komt er een taskforce om het plan in de praktijk om te zetten. Beke verdedigde zich in het halfrond tegen de kritiek van de oppositie over de chaos in de woonzorgcentra, waar al meer dan 619 doden vielen door het coronavirus.

Beke moest in het parlement uitleg geven over onder andere de testcapaciteit in de rusthuizen, en de ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid. Hij kreeg felle kritiek van onder andere Groen-fractieleider Björn Rzoska, die sprak over een drama in de rusthuizen, en een “uitslaande brand die we niet onder controle dreigen te krijgen”. “Toen ik de cijfers gisteren zag, sloeg de schrik mij om het hart. In de helft van de woonzorgcentra zit het virus nu binnen. En het is niet enkel de oppositie die dat zegt, maar ook de mensen op het terrein.” Het ontbreken van betrouwbare cijfers “na 3, 4 weken crisis” noemde Rzoska onbegrijpelijk.

Hannelore Goeman van sp.a vroeg zich vooral af waarom Beke de cijfers van de woonzorgcentra, die sinds 18 maart al worden geregistreerd, nooit eerder heeft gecommuniceerd. “En waarom hebt u dan niet keihard op tafel geklopt federaal? Er zijn letterlijk honderden doden gevallen in de tweede helft van maart. Heeft u federaal dan op tafel geklopt om de sense of urgency te verhogen?”

“Als ik cijfers geef, krijg ik kritiek dat ik een boekhouder ben”

Beke reageerde op de kritiek en bezorgdheden van de oppositie en verdedigde zich dat hij wel degelijk cijfers heeft gegeven. “Maar dan krijg ik kritiek dat ik boekhouder ben. Dat komt wat raar over. We zijn sinds 18 maart aan het registreren, de dag van de eerste coronadode in een woonzorgcentrum. Op 22 maart hebben we gevraagd aan Sciensano (het federale wetenschappelijke instituut, red.) hoe we dat best rapporteerden, omdat zij een andere methodiek hanteren. Wij tellen ook de vermoedelijke gevallen mee, zij niet. Wij hebben een veel fijnmazigere benadering over vermoedelijke besmettingen. Ik heb geen cijfers achtergehouden, ik ben ze op 26 maart hier al komen zeggen. Gisteren was dat opgelopen tot 619. De totale cijfers lagen toen op 2.035. De stijging die we hebben gezien bij de gewone statistieken, zagen we ook in de woonzorgcentra.”

Beke wees vooral naar Sciensano. “De cijfers liggen daar al sinds eind maart, dan is het niet mijn schuld dat die pas op 7 april (gisteren werden plots 241 doden in de woonzorgcentra aan het totaalcijfer toegevoegd, red.) in tabellen worden gegoten.”

Tienpuntenplan

Beke kondigde daarop een noodplan voor de woonzorgcentra aan De koepels zijn uitgenodigd voor overleg daarover vanavond. Het plan omvat tien punten.

- De lockdown: die is sinds 11 maart in voege, aldus Beke. “Toen hebben wij als eerste en enige al richtlijnen gestuurd.” Maar er komen nu nieuwe richtlijnen.

- Er komt extra ondersteuning voor bijvoorbeeld het management en de plannen voor het scheiden van besmette en niet-besmette bewoners.

- De monitoring van de epidemie.

- De teststrategie en de communicatie: “Ik ben zelf vragende partij dat er op een transparantie manier over de cijfers wordt gecommuniceerd”, aldus Beke. “We hebben meer dan 11.000 tests gekregen. Vanmorgen heeft collega Philippe De Backer gezegd dat we het aantal tests nog verder kunnen opdrijven en er is afgesproken dat de woonzorgcentra een prioriteit zullen blijven. Er is niemand een remmende factor bij de vraag of we niet meer kunnen testen. De vraag is of we ze kunnen leveren.” Over het precieze verloop van de testen, voor wie ze zijn, en wat er moet gebeuren met de conclusies van de resultaten, zullen experts zich mee buigen.

- Het personeel: de medische reserve wordt al gebruikt, zegt Beke, in een honderdtal woonzorgentra. “Ik ben blij dat met de 4 tot 5.000 mensen die zich kandidaat hebben gesteld. Denk aan kinesisten die zonder werk zitten momenteel.” Ook studenten en stagiairs kunnen ingezet worden: daar is een akkoord bereikt met de rectoren en decanen. Wat het inzetten van ander zorgpersoneel betreft, is er een akkoord bereikt.

- Het beschermingsmateriaal: “Denkt u nu echt dat er hier iemand is die zegt: ‘Moeten we wel geld geven aan maskers, schorten, gellen, enzovoort?’ Dat is het probleem niet. Het probleem is wel: ze kunnen krijgen.” Beke toont zich wel tevreden met de binnenlandse productie van bijvoorbeeld alcoholgels.

- De cohortzorg, niet alleen in de woonzorgcentra, maar ook in de thuiszorg. Cohortzorg betekent dat een vaste ploeg van verzorgenden instaat voor de zorg aan een groep van al dan niet-besmette personen, zodat daar geen wisselwerking tussen de besmette en niet-besmette groep ontstaat.

- De ziekenhuisondersteuning, waarbij woonzorgcentra ondersteuning zouden krijgen van ziekenhuizen in de buurt. “Dat zullen we vanavond verder bespreken.”

- De financiële impact.

- Het laatste punt gaat om een nieuwe taskforce over de woonzorgcentra, om alle voorgaande punten uit het plan in goede banen te leiden.

Meer over Wouter Beke

politiek