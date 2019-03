Beke haalt uit naar "echt degoutante uitspraak" van De Wever: “Klasse, je hebt het of je hebt het niet” ADN

12 maart 2019

16u22

Bron: Belga 16 CD&V-partijvoorzitter Wouter Beke haalt op Twitter zwaar uit naar de “echt degoutante" uitspraken van zijn N-VA-collega Bart De Wever over het Europees lijsttrekkerschap van vicepremier Kris Peeters. "Klasse, je hebt het of je hebt het niet", oordeelt Beke.

De CD&V-voorzitter verwijst naar het optreden van Bart De Wever in het VTM-programma 'Alloo Bij'. Dat Kris Peeters nu de Europese lijst trekt, is volgens De Wever "een droevig einde als vicepremier". "De Romeinen zouden gezegd hebben: 'Ga naar huis, laat uw bad vollopen en zet uw aderen open want u bent niet meer nodig. En nu word je naar het Europees Parlement gestuurd’.”

Wouter Beke reageert erg scherp op de uitspraak. "Klasse, je hebt het of je hebt het niet. Een echt degoutante uitspraak van mijn collega. Politiek debat mag hard en stevig zijn, maar vraagt een minimum aan respect. De bodem lijkt nu helemaal weggeslagen", vindt Beke op Twitter.





Minister van Justitie Koen Geens retweette de sneer van Beke en voegde nog toe; “When they go low, we go high”, verwijzend naar een uitspraak van de voormalige First Lady Michelle Obama.

