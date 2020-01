Beke geeft cijfers retroactieve kinderbijslag vrij: één keer 91.000 euro uitgekeerd TT

07 januari 2020

15u37

Bron: Belga 720 Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft in het parlement cijfers gegeven over de retroactieve kinderbijslag. Hij deed dat na interpellaties van sp.a, Groen en Vlaams Belang over de uitspraak van minister-president Jan Jambon (N-VA) dat asielzoekers een huis zouden kunnen kopen met het kindergeld dat ze met terugwerkende kracht hebben gekregen. "Ik besef dat ik als regeringsleider moet verbinden. De ploeg, maar ook ruimer dan de ploeg", zei Jambon daarover. "Ik heb misschien verkeerd ingeschat dat dit tot zoveel commotie zou leiden."

Wouter Beke gaf in het parlement cijfers voor de periode van 2014 tot en met 2019. Er waren toen, volgens een eerste manuele controle, 2.524 aanvragen voor kinderbijslag met terugwerkende kracht voor meer dan 10.000 euro. "Dat kan omwille van velerlei redenen zijn", aldus Beke. "Het gaat in hoofdzaak niet om asielzoekers."

Retroactieve kinderbijslag kan onder meer worden aangevraagd door mensen die uit het buitenland zijn overgekomen, of door mensen met een kind met een handicap, en die eerste een procedure moeten doorlopen voor hun dossier wordt goedgekeurd.

Bij 2.038 aanvragen is er sprake van een uitbetaling tussen 10.000 en 20.000 euro. In 369 aanvragen gaat het om uitbetalingen tussen 20.000 en 30.000 euro, in 76 aanvragen om uitbetalingen tussen 30.000 en 40.000 euro, in 29 aanvragen om uitbetalingen tussen 40.000 en 50.000 euro, in 7 aanvragen om uitbetalingen tussen 50.000 en 60.000 euro. In 1 aanvraag was er een uitbetaling tussen 60.000 en 70.000 euro, in 3 aanvragen een uitbetaling tussen 70.000 en 80.000 euro en in 1 aanvraag was er een uitbetaling tussen 80.000 en 90.000 euro.

Desalniettemin is er de afgelopen vijf jaar minstens één keer retroactieve kinderbijslag uitbetaald voor een periode waarin een gezin met meer dan drie kinderen, waaronder iemand met een handicap, gedeeltelijk illegaal in het land was. De ouders hadden eerst geen recht op kinderbijslag door hun professioneel statuut, maar de kinderen door de uitzonderingspositie, onder andere door de handicap, wel. "Er is 91.309 euro uitbetaald, ook voor de periodes waarin het gezin illegaal in het land verbleef", aldus Beke. “Maar het ging niet om erkende vluchtelingen”, benadrukte Beke.

Intussen is dat niet meer mogelijk. Sinds de invoering van de nieuwe kinderbijslag, het groeipakket, moet een gezin een verblijfskaart hebben om in aanmerking te komen voor kinderbijslag. De nieuwe Vlaamse regering wil nu snel een besluit nemen om niet langer kinderbijslag uit te keren voor de periode van de asielprocedure, omdat asielzoekers dan al recht hebben op materiële ondersteuning.

“Ik heb hier uit geleerd”

“Als regeringsleider moet je kunnen verbinden, ik heb hier dus uit geleerd”, reageerde Jambon. “Maar niet wat de essentie van het systeem betreft. Ik ben benieuwd of er consensus is in dit parlement dat we een punt achter het systeem moeten zetten.”

“Ik ben zeer tevreden met het antwoord van minister Beke”, zei Björn Rzoska van Groen. “De cijfers tonen aan dat Jambon een broodjeaapverhaal heeft verteld. Het is me nog altijd niet duidelijk wat u daar eigenlijk mee wilde bereiken.”

Volgens Hannelore Goeman van sp.a ging Jambon te licht over de commotie. “U heeft nooit toegegeven dat u in uw functie als minister-president hebt gelogen. Dat is een typische polarisatiestrategie van extreemrechts.”

Chris Janssens van Vlaams Belang focuste op het voorbeeld van Beke. “Een gezin dat illegaal in het land heeft verbleven, heeft 90.000 euro belastinggeld in ontvangst genomen. U moet zich eens inbeelden hoe bitter dat klinkt in de oren van Vlamingen die de afgelopen kerstperiode in armoede hebben doorgebracht.”

Willem-Frederik Schiltz van Open Vld riep Jambon tot slot nogmaals op om het nieuwe jaar aan te grijpen om een doorstart te maken met de regering.

