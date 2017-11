Beke blijft voorzichtig met kritiek op Spanje, maar waarschuwt N-VA: "Onafhankelijkheid van gerecht moet gerespecteerd worden" ADN

21u20

Bron: Belga 0 Photonews - CD&V-voorzitter Wouter Beke roept op tot respect voor de onafhankelijkheid van het gerecht. Dat deed hij in het VRT-programma Terzake in een gesprek over de Catalaanse crisis en de beslissing die het Belgische gerecht moet vellen over het Europese aanhoudingsbevel tegen de afgezette minister-president Carles Puigdemont.

Beke kreeg in Terzake de suggestie voorgeschoteld dat coalitiepartner N-VA in het verleden al kritiek uitte op "activistische rechters". De CD&V-voorzitter verwees naar de verklaring van premier Charles Michel over de scheiding der machten eerder op de dag. "Ook de N-VA is deel van de Belgische regering en heeft zich dus achter deze woorden geschaard. Op het ogenblik dat men zou zeggen 'Het zijn activistische rechters' in de ene of de andere richting, dan associeert men zich niet meer met de premier en de Belgische regering."

Het Belgische gerecht moet zich binnenkort uitspreken over de uitvoering van het Europese aanhoudingsbevel dat het Spaanse gerecht tegen de in België verblijvende Puigdemont heeft uitgevaardigd. In Spanje zijn al ministers in voorwaardelijke hechtenis genomen. "Het is niet de Spaanse regering die mensen voorwaardelijk in de gevangenis heeft gezet. Het is een onafhankelijke Spaanse rechter die dat gedaan heeft. Ik kan me zelfs inbeelden dat de Spaanse regering dit absoluut geen goeie zaak vindt dat een Spaanse rechter dit doet", zo reageerde Beke op de stelling dat zijn partij onvoldoende kritisch zou zijn over de aanpak van Madrid, wegens haar Europese banden met de Spaanse regeringspartij Partido Popular.

“Mensen op basis van een overtuiging opsluiten is een ernstig feit. Godzijdank leven we in de EU.’ @wbeke #terzaketv pic.twitter.com/4s8XwVlReY Terzake(@ terzaketv) link

Beke zou het "een erg feit" vinden indien mensen enkel op basis van hun mening of politieke overtuiging in de gevangenis worden gezet. "Godzijdank leven we in een Europese ruimte. Als een Spaanse rechtbank dat zou doen, dan hebben wij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Europees Hof van Justitie die dat ongetwijfeld zou doorbreken."

Over Puigdemont zei hij het volgende: "Het lijkt een man te zijn die wel ambitie heeft, maar geen duidelijk plan."

“Puigdemont lijkt wel een man met een ambitie, maar zonder een duidelijk plan.” @wbeke #terzaketv pic.twitter.com/ITNyO8tztP Terzake(@ terzaketv) link