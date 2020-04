Beke begrijpt ongerustheid in woonzorgcentra: “Elke dag aan het werk om maatregelen te nemen” SVM

08 april 2020

08u56

Bron: Belga 36 Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) begrijpt de ongerustheid binnen de sector van de woonzorgcentra, maar benadrukt dat ze sinds het begin van de coronacrisis bovenaan de agenda staan. “Elke dag zijn we aan het werk om maatregelen te nemen", klonk het in ‘De Ochtend’ op Radio 1.



De maatregelen situeren zich volgens Beke op het vlak van beschermingsmateriaal, tests en personeel. Zo kwamen er onlangs 1,6 miljoen maskers aan, die deze week worden verdeeld en wordt het eerste pakket tests verdeeld.

Om 18 uur staat nieuw overleg gepland met de koepels "om te kijken hoe we alle zeilen kunnen bijzetten". De minister onderstreept dat er constant wordt overlegd. Dat gebeurt twee keer per week structureel. “Maar ik wil dat gerust dagelijks doen.”

"Als ik maar 12.000 tests krijg van het federale niveau, kan ik moeilijk 80.000 residenten gaan testen", aldus nog Beke. Daarmee wil hij echter geen steen werpen naar zijn federale collega's. Het is de bedoeling uiteindelijk binnen de 55 woonzorgcentra die met een uitbraak kampen de bewoners en het personeel te testen, maar ook binnen een dertigtal centra zonder uitbraak. Overleg met experten moet toelaten de nodige conclusies te trekken uit die tests.

241 extra overlijdens

Naast de dagelijkse dodentol kwamen er gisteren ook nog eens 241 extra overlijdens uit Vlaamse woonzorgcentra bij. Het ging om bewoners die gestorven waren tussen 1 en 4 april.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau reageerde in eerste instantie bijzonder verontwaardigd op het feit dat die cijfers nu pas naar buiten kwamen. “Geen beschermingsmateriaal, besmet personeel moet blijven werken, geen testing en nu blijkt dat Beke corona-overlijdens in woonzorgcentra niet meedeelde aan federaal”, tweette hij. “214 op 4 dagen tijd? Hoeveel overlijdens heeft hij in totaal onder de mat geveegd? Hallucinant!”

“Verwacht grondige uitleg”

Rousseau verwijderde zijn tweet later weer. “Mijn bezorgdheid over de situatie in de Vlaamse woonzorgcentra blijft erg groot”, klonk het in de plaats daarvan. “Ik verwacht een grondige uitleg, in het belang van de senioren en de verzorgenden in de wzc’s.”

Rousseaus tweet was “onbedoeld te veel op de persoon gericht”, zegt ook zijn woordvoerder. “Dat is niet de grond van de zaak. De focus ligt op de bezorgdheid voor de rusthuisbewoners en het zorgpersoneel. In hun belang wil hij dat er snel duidelijkheid komt waarom deze cijfers nu pas worden bekendgemaakt.”

