Bejaarde West-Vlaming betaalt 2300 euro voor laptop, maar het blijkt croque-monsieurtoestel HR

12 oktober 2018

13u12

Bron: Politie Westkust 29 De politie waarschuwt voor oplichters die een 83-jarige man in Nieuwpoort met een listige truc 2.300 euro lieten betalen voor een laptop voor zijn zoon. Toen hij thuiskwam, bleek dat hij een croque-monsieurtoestel had gekregen.

Het slachtoffer werd dinsdag door twee onbekenden aangesproken aan een bank in Nieuwpoort. "Een van de verdachten deed alsof hij een leverancier van laptops was", meldt de politie. "Hij maakte de 83-jarige man wijs dat zijn zoon bij hem een laptop besteld had, en dat de man die, zoals afgesproken was met de zoon, moest voorschieten." Om zijn verhaal geloofwaardig te maken, deed de oplichter alsof hij de zoon telefonisch contacteerde voor de bevestiging.

Het slachtoffer haalde 2.300 euro van zijn rekening en overhandigde het geld aan de oplichters. Toen hij thuiskwam, stelde hij vast dat hij in plaats van een laptop een croque-monsieurmachine overhandigd kreeg.

Tweede melding

Een dag later kreeg de politie een gelijkaardige melding. In de Strandlaan was een 78-jarige man aangesproken door hetzelfde duo toen hij aan het wandelen was. Hij ging gelukkig niet in op het aanbod.

De verdachten reden met een zwart voertuig met buitenlandse nummerplaat. Beide mannen zijn ongeveer 1,75 meter groot, hebben kort haar en zijn ongeschoren. Eén van hen heeft een korte baard. Een van de twee mannen is zwaarlijvig. De politie vraagt inwoners om alert te zijn en te bellen naar het nummer 058/533.000 als je de mannen opmerkt.