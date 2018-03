Bejaarde vrouw vermoord in Lasne, dochter in vizier van speurders HA

26 maart 2018

15u46

Bron: Belga 2 In het Waals-Brabantse Lasne is afgelopen weekend een tachtiger om het leven gebracht.

De politie van de zone Mazerine werd zaterdag kort na middernacht opgeroepen voor een interventie in een woning in Lasne. Agenten troffen er het lichaam van een vrouw aan. De bejaarde dame, geboren in 1933, bleek het slachtoffer van doodslag. Volgens de eerste officieuze elementen wordt een dochter ervan verdacht de dader te zijn, aldus een gerechtelijke bron.

Het parket van Waals-Brabant zal naar verwachting later vandaag over de zaak communiceren.