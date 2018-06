Bejaarde vrouw sterft onder wielen van vrachtwagen in Wachtebeke WSG/KVZ

14 juni 2018

11u57 45 Een bejaarde vrouw is deze ochtend overleden bij een verkeersongeval in de Walderdonk in Wachtebeke.

Ter hoogte van het kruispunt met de Melkerijstraat ging het mis. De vrouw viel met haar fiets, al dan niet na een aanrijding, en belandde daarbij onder de wielen van een vrachtwagen. De vrouw overleed ter plaatse.

Het parket Oost-Vlaanderen is verwittigd om het onderzoek ter plaatse te voeren. Intussen is de Walderdonk afgesloten. Of de vrouw ten val kwam door een aanrijding, wordt onderzocht.