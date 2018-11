Bejaarde vrouw sterft na uit de hand gelopen discussie in Aalst

KSN/KBD/RLA

29 november 2018

17u09

Bron: eigen berichtgeving

24

Een bejaarde vrouw is afgelopen namiddag dood teruggevonden in de inkomhal van haar woning in de Aalsterse deelgemeente Erembodegem.