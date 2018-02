Bejaarde vrouw overleden nadat ze onder wielen van bus terechtkomt: al derde ongeval met De Lijn in straal van twee kilometer Patrick Lefelon

20 februari 2018

12u25

Bron: eigen berichtgeving 15 De vrouw die vanmiddag in Antwerpen aan een halte van De Lijn onder een bus terechtkwam, is in het ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om een dame van 86 jaar oud. Ze liep o p het kruispunt Craeybecklaan-Turnhoutsebaan naast de vertrekkende bus in een poging die nog te doen stoppen, maar kwam onder de wielen terecht.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De brandweer kwam ter plaatse om de bus met luchtkussens op te krikken zodat de ambulanciers de vrouw konden bevrijden.

Dit is al het derde ongeval rond Deurne met voertuigen van De Lijn in straal van twee kilometer. Vanmorgen waren er al twee ongevallen met trams in de buurt. Bij het eerste ongeval in Deurne botsten een lijnbus en een tram tegen elkaar. 20 tot 25 passagiers raakten daarbij lichtgewond. Bij het tweede ongeval kantelde in Wommelgem een tram nadat die ontspoorde. Drie mensen werden lichtgewond afgevoerd, net als de bestuurder. Nog drie andere passagiers werden ter plaatse verzorgd.