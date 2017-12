Bejaarde vrouw overleden door CO-vergiftiging in Putte SPS

13u05

Bron: Belga 0 In het Antwerpse Putte is gisteren het lichaam van een 75-jarige vrouw gevonden in haar woning. Dat zegt de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen. Een bloedstaal heeft intussen uitgewezen dat de vrouw om het leven kwam door CO-vergiftiging.

De vrouw woonde er samen met haar 74-jarige broer. Die verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar is intussen aan de beterhand. De oorzaak van de CO-vergiftiging was allicht een slecht werkende kachel.

Symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken kunnen het gevolg zijn van een CO-intoxicatie en moeten dus zeer ernstig genomen worden.