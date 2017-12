Bejaarde vrouw naar het ziekenhuis nadat kerstboom in brand vliegt

Tom Vierendeels

23u33

Tom Vierendeels De vrouw wilde het in huis nog gezellig maken en plaatste kaarsen onder haar kerstboom, die vervolgens vlam vatte toen ze zich boven aan het omkleden was.

De bewoonster, een zeventiger, van een bel-etage in de Vitsgaard in Opwijk raakte op Kerstdag gewond na een brand in haar woonst. “Ze was thuisgekomen van ons familiefeest en wilde het nog gezellig maken”, klinkt het bij familie.