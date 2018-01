Bejaarde vrouw komt om bij woningbrand

Jürgen Eeckhout De man kon op eigen kracht buiten komen, de vrouw redde het niet.

Een bejaarde vrouw van eind de zeventig is deze nacht om het leven gekomen bij een zware woningbrand in de Zevekotestraat in Evergem. Iets na middernacht ontstond de brand in de alleenstaande woning. Op dat moment waren de vrouw en haar 79-jarige echtgenoot binnen.