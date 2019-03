Bejaarde vrouw doodgereden op parking Brico Anderlecht mvdb

26 maart 2019

13u02

Bron: Belga 0 Een bejaard koppel is deze voormiddag op de parking van de Brico in Anderlecht aangereden door een auto. De vrouw overleed ter plaatse, de man is overgebracht naar het ziekenhuis.

Zijn toestand is nog onduidelijk. De bestuurster van de wagen is een vrouw van 75 jaar, zo is vernomen bij de politie van de zone Brussel-Zuid.